Два землетрясения в одной точке с разницей в 20 минут произошли близ Алматы

Сразу два подземных толчка произошли на территории Алматинской области в 80−81 км от мегаполиса с разницей в 19 минут, сообщает сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

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Первое землетрясение произошло в 21.40 по времени Астаны. Эпицентр землетрясения расположен в 81 км на восток от города Алматы.

Энергетический класс землетрясения 9.1, магнитуда MPV 4.3, глубина 15 км. Сведений об ощутимости нет.

Второй толчок произошёл в 21.59 по времени Астаны. Эпицентр расположен в 80 км от Алматы.

Энергетический класс землетрясения 8.9, магнитуда MPV 4.2, глубина 15 км. Сведений об ощутимости нет.