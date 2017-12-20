Два землетрясения в одной точке с разницей в 20 минут произошли близ Алматы
Оба землетрясения произошли в одной точке — в 80 км восточнее Алматы.
Оба землетрясения произошли в одной точке — в 80 км восточнее Алматы.
Сразу два подземных толчка произошли на территории Алматинской области в 80−81 км от мегаполиса с разницей в 19 минут, сообщает сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
Первое землетрясение произошло в 21.40 по времени Астаны. Эпицентр землетрясения расположен в 81 км на восток от города Алматы.
Энергетический класс землетрясения 9.1, магнитуда MPV 4.3, глубина 15 км. Сведений об ощутимости нет.
Второй толчок произошёл в 21.59 по времени Астаны. Эпицентр расположен в 80 км от Алматы.
Энергетический класс землетрясения 8.9, магнитуда MPV 4.2, глубина 15 км. Сведений об ощутимости нет.
В октябре этого года сейсмологи сообщили, что алматинцев ожидает землетрясение на Новый год. Подземные толчки, уверяет эксперт, начнутся в горах и затронут все районы мегаполиса.