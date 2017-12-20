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21:09 (мск), источник: Informburo.kz

Два землетрясения в одной точке с разницей в 20 минут произошли близ Алматы

Оба землетрясения произошли в одной точке — в 80 км восточнее Алматы.

Сразу два подземных толчка произошли на территории Алматинской области в 80−81 км от мегаполиса с разницей в 19 минут, сообщает сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

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Первое землетрясение произошло в 21.40 по времени Астаны. Эпицентр землетрясения расположен в 81 км на восток от города Алматы.

Энергетический класс землетрясения 9.1, магнитуда MPV 4.3, глубина 15 км. Сведений об ощутимости нет.

Второй толчок произошёл в 21.59 по времени Астаны. Эпицентр расположен в 80 км от Алматы.

Энергетический класс землетрясения 8.9, магнитуда MPV 4.2, глубина 15 км. Сведений об ощутимости нет.

В октябре этого года сейсмологи сообщили, что алматинцев ожидает землетрясение на Новый год. Подземные толчки, уверяет эксперт, начнутся в горах и затронут все районы мегаполиса.

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Два землетрясения в одной точке с разницей в 20 минут произошли близ Алматы
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