Учеников госпитализировали в Молдове после приема лекарств

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Девять учащихся из одиннадцати, доставленных в больницу Флорешт после приема медицинских препаратов, останутся там для наблюдений, заявил глава районной больницы Валериу Никифорчук.

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«Три автомобиля скорой помощи около 15.00 доставили 11 детей, которые приняли медицинские препараты. Мы оценили их состояние. В итоге приняли решение оставить девять детей в больнице. Их состояние удовлетворительное, и нет никакой опасности. Мы просто хотим проанализировать их самочувствие до утра», — сказал Никифорчук.

Он подчеркнул, что правоохранительным органам предстоит разобраться в произошедшем.