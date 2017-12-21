Учеников госпитализировали в Молдове после приема лекарств
В районную больницу Флорешть доставили 11 учеников из Проданешт, почувствовавших себя плохо после приема медицинских препаратов.
В районную больницу Флорешть доставили 11 учеников из Проданешт, почувствовавших себя плохо после приема медицинских препаратов.
КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Девять учащихся из одиннадцати, доставленных в больницу Флорешт после приема медицинских препаратов, останутся там для наблюдений, заявил глава районной больницы Валериу Никифорчук.
«Три автомобиля скорой помощи около 15.00 доставили 11 детей, которые приняли медицинские препараты. Мы оценили их состояние. В итоге приняли решение оставить девять детей в больнице. Их состояние удовлетворительное, и нет никакой опасности. Мы просто хотим проанализировать их самочувствие до утра», — сказал Никифорчук.
Он подчеркнул, что правоохранительным органам предстоит разобраться в произошедшем.
Как пишет ряд СМИ, одна из учащихся принесла в образовательное учреждение таблетки, которые и приняли ученики седьмого и восьмого классов. После этого их самочувствие ухудшилось, в связи с чем их и доставили в больницу.