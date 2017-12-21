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00:42 (мск), источник: Sputnik.md

Учеников госпитализировали в Молдове после приема лекарств

В районную больницу Флорешть доставили 11 учеников из Проданешт, почувствовавших себя плохо после приема медицинских препаратов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Девять учащихся из одиннадцати, доставленных в больницу Флорешт после приема медицинских препаратов, останутся там для наблюдений, заявил глава районной больницы Валериу Никифорчук.

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«Три автомобиля скорой помощи около 15.00 доставили 11 детей, которые приняли медицинские препараты. Мы оценили их состояние. В итоге приняли решение оставить девять детей в больнице. Их состояние удовлетворительное, и нет никакой опасности. Мы просто хотим проанализировать их самочувствие до утра», — сказал Никифорчук.

Он подчеркнул, что правоохранительным органам предстоит разобраться в произошедшем.

Как пишет ряд СМИ, одна из учащихся принесла в образовательное учреждение таблетки, которые и приняли ученики седьмого и восьмого классов. После этого их самочувствие ухудшилось, в связи с чем их и доставили в больницу.

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