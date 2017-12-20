В Бобруйске женщину на парковке придавил ее собственный автомобиль

Около десяти вечера женщина приехала на своем авто Opel Vectra на дворовую парковку у дома № 58 на улице Крылова. Как обычно водитель заглушила двигатель и вышла из салона авто, не поставив при этом машину на стояночный тормоз. В какой-то момент машина самопроизвольно покатилась и придавила хозяйку всей тяжестью. Таким образом, опущенный ручник стал причиной ДТП. Пострадавшую от собственного автомобиля женщину с ушибами различной степени тяжести пришлось доставить в ближайшее медучреждение.