В Бобруйске женщину на парковке придавил ее собственный автомобиль
Бобруйчанка плохо припарковалась
Бобруйчанка плохо припарковалась
О необычном ДТП рассказывает «Вечерний Бобруйск», ссылаясь на Алексея Авласенко, инспектора отдела ГАИ Бобруйского УВД. Инцидент с наездом на человека случился поздно вечером 16 декабря 2017 года.
Около десяти вечера женщина приехала на своем авто Opel Vectra на дворовую парковку у дома № 58 на улице Крылова. Как обычно водитель заглушила двигатель и вышла из салона авто, не поставив при этом машину на стояночный тормоз. В
Для более достоверного уточнения обстоятельств происшествия с наездом Госавтоиснпекция проводит проверку.