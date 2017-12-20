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21:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Бобруйске женщину на парковке придавил ее собственный автомобиль

Бобруйчанка плохо припарковалась из-за чего машина покатилась с места.

Источник: Комсомольская правда

О необычном ДТП рассказывает «Вечерний Бобруйск», ссылаясь на Алексея Авласенко, инспектора отдела ГАИ Бобруйского УВД. Инцидент с наездом на человека случился поздно вечером 16 декабря 2017 года.

Около десяти вечера женщина приехала на своем авто Opel Vectra на дворовую парковку у дома № 58 на улице Крылова. Как обычно водитель заглушила двигатель и вышла из салона авто, не поставив при этом машину на стояночный тормоз. В какой-то момент машина самопроизвольно покатилась и придавила хозяйку всей тяжестью. Таким образом, опущенный ручник стал причиной ДТП. Пострадавшую от собственного автомобиля женщину с ушибами различной степени тяжести пришлось доставить в ближайшее медучреждение.

Для более достоверного уточнения обстоятельств происшествия с наездом Госавтоиснпекция проводит проверку.

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