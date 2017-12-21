Экс-глава Надеждинского сельского поселения предстанет перед судом в Приморье
Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий.
Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий.
Владивосток, 21 декабря, PrimaMedia.
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главы Надеждинского сельского поселения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления, повлекшее причинение тяжких последствий), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Приморского края.
На земельном участке на момент заключения сделки располагался находящийся в собственности Надеждинского сельского поселения объект незавершенного строительства — 27-квартирный жилой дом, площадью более 1 тысячи кв. метров. В нарушение установленного законом порядка приватизации и списания имущества муниципальной казны по распоряжению чиновника здание исключено из реестра муниципальной собственности.
Кроме того, он указал произвести оценку «недостроя», его демонтаж и возместить в бюджет стоимость строительных материалов.
Между тем, застройщик в соответствии с ранее заключенным муниципальным контрактом, не производя демонтаж объекта незавершенного строительства и использовав его при новом строительстве, возместил в бюджет Надеждинского сельского поселения стоимость конструкций в размере порядка 560 тысяч рублей. вместо реальной стоимости более 4,7 млн рублей.
Незаконными действиями фигуранта местному бюджету причинен ущерб на сумму более 4,1 млн рублей.