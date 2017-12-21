Экс-глава Надеждинского сельского поселения предстанет перед судом в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 декабря, PrimaMedia.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главы Надеждинского сельского поселения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления, повлекшее причинение тяжких последствий), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, в 2013 году в рамках реализации целевой адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда фигурант от имени администрации поселения заключил с ООО «Дальневосточный консалтинг» договор аренды земельного участка.

На земельном участке на момент заключения сделки располагался находящийся в собственности Надеждинского сельского поселения объект незавершенного строительства — 27-квартирный жилой дом, площадью более 1 тысячи кв. метров. В нарушение установленного законом порядка приватизации и списания имущества муниципальной казны по распоряжению чиновника здание исключено из реестра муниципальной собственности.

Кроме того, он указал произвести оценку «недостроя», его демонтаж и возместить в бюджет стоимость строительных материалов.

Между тем, застройщик в соответствии с ранее заключенным муниципальным контрактом, не производя демонтаж объекта незавершенного строительства и использовав его при новом строительстве, возместил в бюджет Надеждинского сельского поселения стоимость конструкций в размере порядка 560 тысяч рублей. вместо реальной стоимости более 4,7 млн рублей.