Похищенные в офисе микрозаймов деньги хабаровчанин потратил на еду

В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на павильон быстрых займов, расположенный на улице Льва Толстого. Фигурант признал вину и возместил ущерб, сообщает портал «Губерния».

В офис микрофинансовой организации 26-летний хабаровчанин заглянул 11 декабря, когда в городе бушевала метель. Он пригрозил менеджеру распылить содержимое газового баллончика и забрал 2,5 тысячи рублей. Когда подозреваемого задержали, он рассказал полицейским, что потратил деньги на продукты для семьи. Официально хабаровчанин не трудоустроен. На жизнь он зарабатывает ремонтом компьютеров и мобильных гаджетов, однако в последнее время заказов было немного.

Полицейским известно, что на прошлом месте работы молодой человек похитил около 400 тысяч рублей.

«В 2013 году фигурант привлекался к уголовной ответственности за хищение денежных средств, совершенное с использованием своего служебного положения. Кроме того, в ходе личного досмотра сотрудниками полиции у подозреваемого был изъят перцовый баллончик, при помощи которого злоумышленник совершил разбойное нападение на микрофинансовую организацию», — рассказала специалист пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.