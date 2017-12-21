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04:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Похищенные в офисе микрозаймов деньги хабаровчанин потратил на еду

Подозреваемый занимается ремонтом гаджетов, но дохода на жизнь не хватает.

В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на павильон быстрых займов, расположенный на улице Льва Толстого. Фигурант признал вину и возместил ущерб, сообщает портал «Губерния».

В офис микрофинансовой организации 26-летний хабаровчанин заглянул 11 декабря, когда в городе бушевала метель. Он пригрозил менеджеру распылить содержимое газового баллончика и забрал 2,5 тысячи рублей. Когда подозреваемого задержали, он рассказал полицейским, что потратил деньги на продукты для семьи. Официально хабаровчанин не трудоустроен. На жизнь он зарабатывает ремонтом компьютеров и мобильных гаджетов, однако в последнее время заказов было немного.

Полицейским известно, что на прошлом месте работы молодой человек похитил около 400 тысяч рублей.

«В 2013 году фигурант привлекался к уголовной ответственности за хищение денежных средств, совершенное с использованием своего служебного положения. Кроме того, в ходе личного досмотра сотрудниками полиции у подозреваемого был изъят перцовый баллончик, при помощи которого злоумышленник совершил разбойное нападение на микрофинансовую организацию», — рассказала специалист пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.

За разбойное нападение молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться под домашним арестом.

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