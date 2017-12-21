Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька»
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Борт с 274 пассажирами не долетел до Парижа из-за утечки топлива
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Подросток из-за подзатыльника убил двух пенсионеров
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьмиПрофессиональные Деды Морозы обратились с письмом в редакцию. Они обеспокоены запретами на работу в детских садиках
Собчак о передаче на Первом канале: «Я побывала в аду»
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Прибалтика резко сменила позицию по российскому газовому проекту
Декларация против Москвы в ПАСЕ провалилась — СМИ
Пользователи Сети уличили Веру Брежневу в использовании фотошопа
Дакота Джонсон с матерью, отцом и бабушкой снялись для глянца
Иностранцы «встали в очередь» за российскими кораблями – СМИ
Боевой опыт Сирии: В РФ создали гантрак «Самум»
Норвежское антидопинговое агентство объявило бойкот ОИ-2018
Россия отомстила финнам за гимн
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
07:31 (мск), источник: Zakon.kz

Пожизненное заключение грозит убийце близнецов в Алматы

Государственное обвинение настаивает на принудительном лечении подсудимых от алкоголизма.

Источник: Zakon.kz

Пожизненное заключение грозит убийце близнецов в Алматы.

На скамье подсудимых, напомним, родители детей, тела которых были обнаружены в холодильнике — Эмиль Гильмутдинов и Алла Волченко.

В суде состоялись прения сторон. Женщина свою вину по-прежнему отрицает, и даже просит не лишать её родительских прав в отношении оставшегося ребёнка — 2-летнего мальчика, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК «Алматы».

Перед прениями Алла Волченко успела заявить ходатайство о назначении психологической экспертизы в отношении ее 2-х летнего сына Равиля. Мать приложила даже фото ребенка за несколько дней до зверского убийства. Также подсудимая просила приобщить свою положительную характеристику. Все это она предприняла якобы, для того, чтобы ее не лишили родительских прав. Однако, все прошения судьей были отклонены.

«Гильмутдинова Эмиля Салаватовича признать виновным по статье 99 пунктами 1,3,7 статьи 119 УК РУК и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы без конфискации имущества. Волченко Аллу Александровну признать виновной назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет без конфискации имущества», — сказала государственный обвинитель Расул Серикулы.

Читайте также
Жестокое убийство близнецов в Алматы: адвокат просит оправдать их мать

Государственное обвинение настаивает на принудительном лечении подсудимых от алкоголизма. А 2-летнего сына передать органам опеки. В последнем слове Эмиль Гильмутдинов полностью признал вину и раскаялся в расправе над родными сыновьями. Алла Волченко же напротив — осмелев, потребовала переквалифицировать ее деяния с «убийства» на «укрытие преступления». Мол, в зверском кровопролитии не принимала участие, но знала и не донесла.

«Гильмутдинов хорошо показал, что действительно он убил детей, и говорит, что Волченко об этом не знала. Но у нас со всех сторон, что представители, что прокурор говорят, что Волченко знала. На чем основано это все? Я тоже не понимаю, пускай, говорят, что дети неухоженные были, где-то болели, но она мать, по любому она их воспитала, она целый год с ними прожила, какой-то материнский инстинкт по любому остается», — сообщил адвокат Аллы Волченко Фархад Таипов.

Свою пламенную речь адвокат закончил тем, что просил полностью оправдать Аллу Волченко по статье «убийство», а за то, что бросила сына в микрорайоне «Самал» назначить 45 суток. Органы опеки сообщили, 2-х летнего Равиля после вынесения приговора хотят забрать бабушка и дедушка. Оба живут в Ташкенте, это родители Эмиля Гильмутдинова. Точка в деле будет поставлена уже скоро — приговор назначен на 22 декабря.

Напомним, родители обвиняются в расправе над двойней. Тела годовалых малышей они спрятали в спортивной сумке, которую хранили в холодильнике.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новую дорогу достроили в Алматы
Жительницу Актау шокировала находка в воде из-под крана
Кадыров ответил на включение его в санкционный список США
Не в кассу: почему произошел сбой онлайн-касс по всей России
«Ъ»: ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки
Минск объяснил отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму
Какие долги по налогам простят россиянам
США одобрили первые поставки летального оружия Киеву
Путин увеличил продолжительность прогулок для заключенных
Спорт
«Я полностью чист! Это скандал!»: Пихлера не пускают в Пхенчхан Никто из тренеров и врачей, сопровождавших российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
Леди
Больше, чем эротика: самые обсуждаемые сексуальные скандалы-2017 Этот год запомнится не только громкими расставаниями и любовными романами, но и лавиной звездных признаний о неприемлемом поведении со стороны главных лиц в киноиндустрии
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь