Источник: Zakon.kz

Пожизненное заключение грозит убийце близнецов в Алматы.

На скамье подсудимых, напомним, родители детей, тела которых были обнаружены в холодильнике — Эмиль Гильмутдинов и Алла Волченко.

В суде состоялись прения сторон. Женщина свою вину по-прежнему отрицает, и даже просит не лишать её родительских прав в отношении оставшегося ребёнка — 2-летнего мальчика, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК «Алматы».

Перед прениями Алла Волченко успела заявить ходатайство о назначении психологической экспертизы в отношении ее 2-х летнего сына Равиля. Мать приложила даже фото ребенка за несколько дней до зверского убийства. Также подсудимая просила приобщить свою положительную характеристику. Все это она предприняла якобы, для того, чтобы ее не лишили родительских прав. Однако, все прошения судьей были отклонены.

«Гильмутдинова Эмиля Салаватовича признать виновным по статье 99 пунктами 1,3,7 статьи 119 УК РУК и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы без конфискации имущества. Волченко Аллу Александровну признать виновной назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет без конфискации имущества», — сказала государственный обвинитель Расул Серикулы.

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Государственное обвинение настаивает на принудительном лечении подсудимых от алкоголизма. А 2-летнего сына передать органам опеки. В последнем слове Эмиль Гильмутдинов полностью признал вину и раскаялся в расправе над родными сыновьями. Алла Волченко же напротив — осмелев, потребовала переквалифицировать ее деяния с «убийства» на «укрытие преступления». Мол, в зверском кровопролитии не принимала участие, но знала и не донесла.

«Гильмутдинов хорошо показал, что действительно он убил детей, и говорит, что Волченко об этом не знала. Но у нас со всех сторон, что представители, что прокурор говорят, что Волченко знала. На чем основано это все? Я тоже не понимаю, пускай, говорят, что дети неухоженные были, где-то болели, но она мать, по любому она их воспитала, она целый год с ними прожила, какой-то материнский инстинкт по любому остается», — сообщил адвокат Аллы Волченко Фархад Таипов.

Свою пламенную речь адвокат закончил тем, что просил полностью оправдать Аллу Волченко по статье «убийство», а за то, что бросила сына в микрорайоне «Самал» назначить 45 суток. Органы опеки сообщили, 2-х летнего Равиля после вынесения приговора хотят забрать бабушка и дедушка. Оба живут в Ташкенте, это родители Эмиля Гильмутдинова. Точка в деле будет поставлена уже скоро — приговор назначен на 22 декабря.