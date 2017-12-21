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05:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Опубликовано видео унесшего жизнь отзывчивого приморца ДТП

Приморец, приютивший потерявших кров во время летних дождей соседей, погиб в ДТП, сообщает Deita. ru.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня случилась непостижимая сердцу и разуму трагедия на Хасанской трассе, направление Краскино. Погиб очень хороший, добрый, отзывчивый человек Сергей Пашков, житель Сухановки, многие его знали Его жена и дети убиты горем. Трагедия застала их врасплох», — пишут в соцсетях.

Сообщается, что погибший мужчина был одним из тех, кто пришел на помощь сельчанам во время тайфунов летом 2017-го. «Сергей один из первых и немногих, кто пригласил нуждающихся в свой дом, он готов был разделить с ними пищу и кров».

Ведется сбор средств.

Василий Кучин.

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