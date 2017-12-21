Опубликовано видео унесшего жизнь отзывчивого приморца ДТП

«Сегодня случилась непостижимая сердцу и разуму трагедия на Хасанской трассе, направление Краскино. Погиб очень хороший, добрый, отзывчивый человек Сергей Пашков, житель Сухановки, многие его знали Его жена и дети убиты горем. Трагедия застала их врасплох», — пишут в соцсетях.

Сообщается, что погибший мужчина был одним из тех, кто пришел на помощь сельчанам во время тайфунов летом 2017-го. «Сергей один из первых и немногих, кто пригласил нуждающихся в свой дом, он готов был разделить с ними пищу и кров».