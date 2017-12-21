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04:58 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае отправили за решётку иностранцев

Рыбаки из Китая незаконно пересекли государственную границу.

Иностранных граждан отправили в колонию в районе имени Лазо Хабаровского края. Суд признал их виновными в незаконном пересечении государственной границы России.

Как сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края, двое граждан КНР с целью незаконной добычи водных биоресурсов в территориальных водах Российской Федерации, не имея разрешения на въезд в страну и без удостоверяющих личность документов, незаконно пересекли на моторной лодке государственную границу в районе 55 км реки Уссури. Правонарушение они совершили 1 сентября.

«Перед тем, как пересечь границу, иностранные граждане осмотрелись по сторонам, но не заметили находящийся поблизости пограничный катер. Иностранцы на лодке углубились на 200 метров от Государственной границы РФ и растягивали в воде рыболовную сеть», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, при приближении катера нарушители границы обрезали и выбросили за борт рыболовную сеть, а затем попытались развернуть лодку в обратном направлении и предприняли попытку скрыться от пограничного наряда в сторону берега КНР. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю задержали иностранцев и доставили в отделение полиции.

«Учитывая тяжесть совершенного преступления, наличие смягчающих обстоятельств, в том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей у одного из подсудимых и нетрудоспособных родителей на иждивении у другого, суд приговорил каждого из иностранцев к пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в прокуратуре.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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