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05:34 (мск), источник: Newslab.ru

Краевой суд не пожалел мать двоих детей, которая убила мужа из-за громкой музыки

Инцидент произошел 15 февраля этого года в одной из квартир Енисейска.

Красноярский краевой суд не смягчил приговор 35-летней жительнице Енисейска, которая в ходе бытовой ссоры убила мужа. Ей предстоит провести в колонии 6 лет и 5 месяцев.

Инцидент произошел 15 февраля этого года. Рано утром женщина отвела дочь в детский сад, а сын ушел в техникум, после чего супруги начали пьянствовать в своей квартире. Через некоторое время женщина решила лечь спать, но мужчина громко включил музыку. Трижды она выключала музыкальный центр, но мужчина снова включал его, после чего женщина обрезала электропровод. При этом супруги оскорбляли друг друга, а затем мужчина толкнул женщину и она упала. После этого она тоже начала бить его.

«В ходе драки они продолжили толкать друг друга и переместились в спальную комнату. Там на полке женщина увидела кухонный нож, взяла в правую руку и ударила мужа в левый бок, полностью воткнув лезвие. Мужчина сразу упал и не подавал признаков жизни. Супруга вызвала скорую помощь, но все попытки врачей реанимировать потерпевшего оказались бесполезными. Причиной смерти явилось “проникающее колото-резаное ранение живота, осложнившееся массивной кровопотерей”», — говорится в материалах дела.

Женщина созналась в содеянном, написала явку с повинной и способствовала раскрытию преступления, что при вынесении приговора признали смягчающими обстоятельствами. Но в суде вину она признала лишь частично, заявив, что боялась агрессии мужа и в тот день якобы защищалась, а преступление совершила при превышении пределов необходимой обороны. Но суд ей не поверил. Соседи и родственники семьи охарактеризовали супругов как скандалистов, женщина при этом состояла на учете у нарколога.

Максимальное наказание, которое ей грозило, — до 15 лет лишения свободы. Районный суд приговорил женщину к 6,5 годам исправительной колонии общего режима. Адвокат просил смягчить наказание, но Красноярский краевой суд не нашел для этого оснований.

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