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05:09 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье частично перекрыта федеральная трасса

В районе поселка Нового Надеждинского района Приморья горит большегруз, сообщает Deita. ru. Видео с места происшествия опубликовал популярный паблик в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам очевидцев, пожарные тушат возгорание, возникшее в контейнере длинномера. Чтобы обеспечить полноценную работу огнеборцам и в целях безопасности других водителей, со стороны Уссурийска перекрыто движение.

О пострадавших информации не поступало.

Екатерина Лапкина.

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