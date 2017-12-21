В Приморье частично перекрыта федеральная трасса
В районе поселка Нового Надеждинского района Приморья горит большегруз, сообщает Deita. ru. Видео с места происшествия опубликовал популярный паблик в Instagram.
В районе поселка Нового Надеждинского района Приморья горит большегруз, сообщает Deita. ru. Видео с места происшествия опубликовал популярный паблик в Instagram.
По словам очевидцев, пожарные тушат возгорание, возникшее в контейнере длинномера. Чтобы обеспечить полноценную работу огнеборцам и в целях безопасности других водителей, со стороны Уссурийска перекрыто движение.
О пострадавших информации не поступало.
Екатерина Лапкина.