В США гражданина Казахстана приговорили к 15 годам за поддержку ИГ

«План Саидахметова был стать боевиком ИГ на поле боя, но если бы это не вышло, он был готов устроить бои на наших улицах, напав на полицейских и агентов ФБР в США», — заявил помощник директора ФБР Уильям Суини.

Саидахметов был радикально настроен с 2014 года и обсуждал с сообщником свои план поехать в Сирию, уточнили в офисе прокурора. В феврале 2015 года гражданин Казахстана приобрел билет в Стамбул. В аэропорту он получил 1,6 тысячи долларов от сообщника на покрытие дорожных расходов и приобретение огнестрельного оружия в Сирии. Отмечается, что Саидахметов был арестован при попытке сесть на самолет в Стамбул.