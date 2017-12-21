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05:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Беспринципный приморец грабил свою бабушку

Житель Находки обокрал свою бабушку и ограбил пенсионера в подворотне, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.

В ходе следствия установлено, что злоумышленник, имея доступ к банковской карте своей бабушки, с помощью приложения перевел более 155 тысяч рублей на свой счет. Денежными средствами он распоряжался по своему усмотрению: оплачивал покупки в магазинах, мобильную связь. Часть денежных средств мужчина обналичил в банкоматах Находки и Владивостока.

Кроме того, подозреваемый ограбил пенсионера, проживающего в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Проследовав за потерпевшим, совершившим покупки в торговом центре, злоумышленник, пользуясь преимуществом в физической силе, в безлюдном месте похитил у потерпевшего деньги и отнял пакет с продуктами. Пенсионер обратился в полицию. Причиненный ущерб он оценил в 1 тыс. 600 рублей.

Возбуждены уголовные дела.

Михаил Грач.

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