Беспринципный приморец грабил свою бабушку
Житель Находки обокрал свою бабушку и ограбил пенсионера в подворотне, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.
Житель Находки обокрал свою бабушку и ограбил пенсионера в подворотне, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.
В ходе следствия установлено, что злоумышленник, имея доступ к банковской карте своей бабушки, с помощью приложения перевел более 155 тысяч рублей на свой счет. Денежными средствами он распоряжался по своему усмотрению: оплачивал покупки в магазинах, мобильную связь. Часть денежных средств мужчина обналичил в банкоматах Находки и Владивостока.
Кроме того, подозреваемый ограбил пенсионера, проживающего в
Возбуждены уголовные дела.
Михаил Грач.