Беспринципный приморец грабил свою бабушку

В ходе следствия установлено, что злоумышленник, имея доступ к банковской карте своей бабушки, с помощью приложения перевел более 155 тысяч рублей на свой счет. Денежными средствами он распоряжался по своему усмотрению: оплачивал покупки в магазинах, мобильную связь. Часть денежных средств мужчина обналичил в банкоматах Находки и Владивостока.

Кроме того, подозреваемый ограбил пенсионера, проживающего в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Проследовав за потерпевшим, совершившим покупки в торговом центре, злоумышленник, пользуясь преимуществом в физической силе, в безлюдном месте похитил у потерпевшего деньги и отнял пакет с продуктами. Пенсионер обратился в полицию. Причиненный ущерб он оценил в 1 тыс. 600 рублей.