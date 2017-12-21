Осетр и стерлядка незаконно добывались из Енисея
Красноярским транспортным прокурором направлено в суд уголовное дело в отношении одного из участников организованной группы, занимавшейся незаконным выловом осетра и стерляди из реки Енисей.
Красноярским транспортным прокурором направлено в суд уголовное дело в отношении одного из участников организованной группы, занимавшейся незаконным выловом осетра и стерляди из реки Енисей.
Житель Туруханского района обвиняется в незаконном вылове стерляди и осетра сибирского из реки Енисей в Туруханском районе Красноярского края. Незаконный вылов он проводил не один, а в составе организованной группы в течение 2015−2016 годов.
За это время они добыли не менее 160 экземпляров рыбы и 3-х кг икры стерляди.
Как рассказали в
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Туруханский районный суд Красноярского края.