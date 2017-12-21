Осетр и стерлядка незаконно добывались из Енисея

Житель Туруханского района обвиняется в незаконном вылове стерляди и осетра сибирского из реки Енисей в Туруханском районе Красноярского края. Незаконный вылов он проводил не один, а в составе организованной группы в течение 2015−2016 годов.

За это время они добыли не менее 160 экземпляров рыбы и 3-х кг икры стерляди.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуроры, «при вылове рыбы применялись запрещенные орудия лова, а также плавсредства, принадлежащие Енисейскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству, использование которых должно было осуществляться в целях защиты биологических ресурсов бассейна рек Красноярского края».