В Новосибирске нашли мертвого человека, который пропал в сентябре
53-летний мужчина с тростью пропал утром 30 ноября.
53-летний мужчина с тростью пропал утром 30 ноября.
В Новосибирске погиб пропавший 53-летний мужчина с тростью, которого осенью искали волонтеры, полицейские, а также родные и близкие. Об этом сообщает группа Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск.
Напоминаем, мужчина пропал утром 30 ноября. В тот день он вышел из дома на улице Первомайской и ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Упоминалось, что у него была с собой спортивная сумка и трость.
При каких обстоятельствах мужчина скончался, неизвестно.