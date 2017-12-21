В Новосибирске нашли мертвого человека, который пропал в сентябре

В Новосибирске погиб пропавший 53-летний мужчина с тростью, которого осенью искали волонтеры, полицейские, а также родные и близкие. Об этом сообщает группа Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск.

Напоминаем, мужчина пропал утром 30 ноября. В тот день он вышел из дома на улице Первомайской и ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Упоминалось, что у него была с собой спортивная сумка и трость.