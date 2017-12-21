Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Худший в истории фильм снова покажут в кинотеатрах
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
«Девочки» созрели: фильм, заставивший зрителей падать в обморок
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Подросток из-за подзатыльника убил двух пенсионеров
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьмиПрофессиональные Деды Морозы обратились с письмом в редакцию. Они обеспокоены запретами на работу в детских садиках
СМИ: Путин назвал виновного в отстранении России от ОИ-2018
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
«Прощать не намерена»: певица Семенова рассталась с мужем
Мишулина на фото с братом: Добро должно побеждать
Пользователи Сети уличили Веру Брежневу в использовании фотошопа
Дакота Джонсон с матерью, отцом и бабушкой снялись для глянца
Иностранцы «встали в очередь» за российскими кораблями – СМИ
Боевой опыт Сирии: В РФ создали гантрак «Самум»
Норвежское антидопинговое агентство объявило бойкот ОИ-2018
Россия отомстила финнам за гимн
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
08:07 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае мужчина в одиночку срубил деревьев на миллион рублей

В Красноярском крае полицейские задержали мужчину, который незаконно срубил лес на 1 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе Newslab.ru, он орудовал около поселка Орешное в Манском районе края в начале декабря этого года.

Мужчина уничтожил 125 деревьев, среди которых были сосны, березы, ели и сибирская лиственница. Все деревья он срубил самостоятельно, без посторонней помощи. 55-летний житель района валил деревья при помощи двух бензопил, затем специальным погрузчиком складывал стволы в кузов грузовика. Все оборудование у него изъяли.

Злоумышленник не рассказал, зачем он рубил лес. На него завели уголовное дело по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Большинство заключенных в крае — молодые люди, которые сидят за...
В Красноярском крае мужчина в одиночку срубил деревьев на миллион...
Кадыров ответил на включение его в санкционный список США
Не в кассу: почему произошел сбой онлайн-касс по всей России
«Ъ»: ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки
Минск объяснил отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму
Какие долги по налогам простят россиянам
США одобрили первые поставки летального оружия Киеву
Путин увеличил продолжительность прогулок для заключенных
Спорт
«Я полностью чист! Это скандал!»: Пихлера не пускают в Пхенчхан Никто из тренеров и врачей, сопровождавших российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Больше, чем эротика: самые обсуждаемые сексуальные скандалы-2017 Этот год запомнится не только громкими расставаниями и любовными романами, но и лавиной звездных признаний о неприемлемом поведении со стороны главных лиц в киноиндустрии
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь