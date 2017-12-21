В Красноярском крае мужчина в одиночку срубил деревьев на миллион рублей
В Красноярском крае полицейские задержали мужчину, который незаконно срубил лес на 1 млн рублей. Как рассказали в
В Красноярском крае полицейские задержали мужчину, который незаконно срубил лес на 1 млн рублей. Как рассказали в
Мужчина уничтожил 125 деревьев, среди которых были сосны, березы, ели и сибирская лиственница. Все деревья он срубил самостоятельно, без посторонней помощи. 55-летний житель района валил деревья при помощи двух бензопил, затем специальным погрузчиком складывал стволы в кузов грузовика. Все оборудование у него изъяли.
Злоумышленник не рассказал, зачем он рубил лес. На него завели уголовное дело по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.