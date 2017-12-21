Двое китайцев незаконно приплыли в Хабаровский край и получили срок

Суд района имени Лазо Хабаровского края вынес приговор двоим китайским рыбакам, которые проникли на территорию России без документов и специального разрешения. Когда нарушители растягивали сеть, их заметили пограничники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 1 сентября 2017 года. Тогда двое жителей Китая на моторной лодке пересекли госграницу России в районе 55-го километра Уссури. Нарушители проплыли примерно 200 метров и стали готовиться к рыбалке. Увидев, что к ним приближается российский пограничный катер, иностранцы обрезали и выбросили за борт рыболовную сеть, развернули свою лодку и попытались скрыться. Рыбаков задержали сотрудники ФСБ.

Суд приговорил обоих нарушителей к пяти месяцам колонии общего режима.

«[Учитывались] тяжесть совершенного преступления, наличие смягчающих обстоятельств, в том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей у одного из подсудимых и нетрудоспособных родителей на иждивении у другого», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.