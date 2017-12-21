Двое китайцев незаконно приплыли в Хабаровский край и получили срок
Иностранцы собирались ловить рыбу на российской территории.
Иностранцы собирались ловить рыбу на российской территории.
Суд района имени Лазо Хабаровского края вынес приговор двоим китайским рыбакам, которые проникли на территорию России без документов и специального разрешения. Когда нарушители растягивали сеть, их заметили пограничники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Инцидент произошел 1 сентября 2017 года. Тогда двое жителей Китая на моторной лодке пересекли госграницу России в районе 55-го километра Уссури. Нарушители проплыли примерно 200 метров и стали готовиться к рыбалке. Увидев, что к ним приближается российский пограничный катер, иностранцы обрезали и выбросили за борт рыболовную сеть, развернули свою лодку и попытались скрыться. Рыбаков задержали сотрудники ФСБ.
«[Учитывались] тяжесть совершенного преступления, наличие смягчающих обстоятельств, в том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей у одного из подсудимых и нетрудоспособных родителей на иждивении у другого», — рассказали в
Решение суда еще не вступило в законную силу.