В магазине Кыштыма спиртное продавали несовершеннолетним

Продавщица продуктового магазина на улице Челюскинцев в городе Кыштым без зазрения совести продала 17-летнему школьнику полтора литра пива в упаковке. Парня остановили на улице сотрудники полиции, а затем отправились в магазин.

— Как потом выяснилось, работница этой торговой точки уже попадалась за продажу несовершеннолетним спиртного еще в апреле этого года, — рассказали в пресс-службе полиции Кыштыма. — Тогда ей выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Сейчас наказание будет более строгим.