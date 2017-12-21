В магазине Кыштыма спиртное продавали несовершеннолетним
Продавец торговой точки попалась на нарушении уже во второй раз.
Продавец торговой точки попалась на нарушении уже во второй раз.
Продавщица продуктового магазина на улице Челюскинцев в городе Кыштым без зазрения совести продала 17-летнему школьнику полтора литра пива в упаковке. Парня остановили на улице сотрудники полиции, а затем отправились в магазин.
— Как потом выяснилось, работница этой торговой точки уже попадалась за продажу несовершеннолетним спиртного еще в апреле этого года, — рассказали в
Если на сотрудницу магазина возбудят уголовное дело и докажут ее вину, то по вменяемой статье нарушительнице придется заплатить уже 80 тысяч рублей или отправится на год на исправительные работы.