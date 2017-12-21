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07:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В магазине Кыштыма спиртное продавали несовершеннолетним

Продавец торговой точки попалась на нарушении уже во второй раз.

Продавщица продуктового магазина на улице Челюскинцев в городе Кыштым без зазрения совести продала 17-летнему школьнику полтора литра пива в упаковке. Парня остановили на улице сотрудники полиции, а затем отправились в магазин.

— Как потом выяснилось, работница этой торговой точки уже попадалась за продажу несовершеннолетним спиртного еще в апреле этого года, — рассказали в пресс-службе полиции Кыштыма. — Тогда ей выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Сейчас наказание будет более строгим.

Если на сотрудницу магазина возбудят уголовное дело и докажут ее вину, то по вменяемой статье нарушительнице придется заплатить уже 80 тысяч рублей или отправится на год на исправительные работы.

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