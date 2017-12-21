В Миассе нашлись украденные новогодние костюмы
Необычное предновогоднее преступление раскрыто полицейскими за сутки.
Необычное предновогоднее преступление раскрыто полицейскими за сутки.
Сказочные костюмы Деда Мороза, Снегурочки и Зайца сняты, в буквальном смысле этого слова, с жуликов и возвращены истинной владелице нарядов. Злоумышленников поймали на красном автомобиле «Лада-Калина». Оказалось, что мошенники взяли костюмы на прокат, в залог отдали фальшивые паспорта и не вернули наряды в срок. Этим и зарабатывали несколько дней.
«Благодарю сотрудников полиции за оперативные действия! Костюмы возвращены, — написала на своей страничке в социальных сетях хозяйка нарядов Олеся Долинина. — Надеемся на дальнейшее расследование данного дела и на то, что виновникам данное деяние не сойдет с рук».
Напомним, что информация о пропаже новогодних костюмов появилась сутки назад в социальных сетях. Хозяйка слезно просила найти жуликов и вернуть праздник детям. Хозяйка швейного ателье Олеся Долинина написала заявление о краже в отделение полиции Миасса.