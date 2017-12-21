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07:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Миассе нашлись украденные новогодние костюмы

Необычное предновогоднее преступление раскрыто полицейскими за сутки.

Сказочные костюмы Деда Мороза, Снегурочки и Зайца сняты, в буквальном смысле этого слова, с жуликов и возвращены истинной владелице нарядов. Злоумышленников поймали на красном автомобиле «Лада-Калина». Оказалось, что мошенники взяли костюмы на прокат, в залог отдали фальшивые паспорта и не вернули наряды в срок. Этим и зарабатывали несколько дней.

«Благодарю сотрудников полиции за оперативные действия! Костюмы возвращены, — написала на своей страничке в социальных сетях хозяйка нарядов Олеся Долинина. — Надеемся на дальнейшее расследование данного дела и на то, что виновникам данное деяние не сойдет с рук».

Напомним, что информация о пропаже новогодних костюмов появилась сутки назад в социальных сетях. Хозяйка слезно просила найти жуликов и вернуть праздник детям. Хозяйка швейного ателье Олеся Долинина написала заявление о краже в отделение полиции Миасса.

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