В Миассе нашлись украденные новогодние костюмы

Сказочные костюмы Деда Мороза, Снегурочки и Зайца сняты, в буквальном смысле этого слова, с жуликов и возвращены истинной владелице нарядов. Злоумышленников поймали на красном автомобиле «Лада-Калина». Оказалось, что мошенники взяли костюмы на прокат, в залог отдали фальшивые паспорта и не вернули наряды в срок. Этим и зарабатывали несколько дней.

«Благодарю сотрудников полиции за оперативные действия! Костюмы возвращены, — написала на своей страничке в социальных сетях хозяйка нарядов Олеся Долинина. — Надеемся на дальнейшее расследование данного дела и на то, что виновникам данное деяние не сойдет с рук».