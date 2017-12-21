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07:23 (мск), источник: Om1.ru

Омич умер прямо за рулем «Газели», которая влетела в автомобиль

У пенсионера за рулем внезапно остановилось сердце.

ДТП на одной из ключевых магистралей Омской области случилось в результате трагедии. Вчера после обеда 65-летний мужчина ехал за рулем грузовой «Газели» по улице 20 лет РККА в сторону улицы 10 лет Октября. Очевидцы заметили, что возле дома № 298/6 грузовичок внезапно сменил направление и врезался в припаркованную у обочины машину «Тойота Рав-4».

Удар был не очень сильным, но водитель «Газели» из машины не вышел. Встревоженные горожане бросились к грузовичку, узнать, как его самочувствие, но оказалось, что он мертв. Медики «скорой помощи» также констатировали смерть, омичу уже нельзя было помочь.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Омской области, 65-летний мужчина умер не в ДТП, у него в дороге остановилось сердце. Сейчас проходит проверка по факту смерти пенсионера.

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