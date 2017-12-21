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07:59 (мск), источник: Kazinform

Летевший из Актау в Шымкент самолет был вынужден приземлиться в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Самолет авиакомпании «Бек Эйр», следующий направлением Актау — Шымкент, приземлился в аэропорту Тараза «Аулие-Ата», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«20 декабря рейс авиакомпании «Бек Эйр» №Z9−2226, вылетевший регулярным рейсом из Актау в Шымкент с последующим маршрутом в город Алматы, из-за сложных погодных условий был вынужден совершить посадку в аэропорту «Аулие-Ата» города Тараза», — рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» пиар-менеджер АО «Международный аэропорт «Аулие-Ата» Юлия Егорова.

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По ее словам, в сложившейся ситуации авиаперевозчиком было принято решение доставить пассажиров из Шымкента, которые должны были лететь этим рейсом, автобусом в Тараз для последующего вылета в Алматы.

«Аэропорт “Аулие-Ата” связался с представителями авиакомпании “Бек Эйр” для организации питания и размещения уже находящихся в аэропорту Тараза пассажиров, — продолжила представитель аэропорта. — Однако авиаперевозчик от помощи аэропорта отказался».

По информации Юлии Егоровой, «люди выражали недовольство, они вынуждены были ожидать прибытия пассажиров из Шымкента два с половиной часа. В Шымкенте уже недели две сильнейший туман, и это сказывается на работе этого аэропорта».

Напомним, согласно Закону РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», при задержке, переносе либо вовсе отмене рейса вследствие различных причин авиаперевозчик обязан организовать для пассажиров в пункте вылета, либо в промежуточном пункте, удобства для ожидания. В том числе обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов и обеспечение горячим питанием при ожидании более четырех часов. В случае ожидания вылета рейса более восьми часов авиакомпания обязана разместить пассажиров в гостинице.

Корреспондент МИА «Казинформ» направил запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию.

«АО Авиакомпания «BEK AIR» создана в 1999 году с целью выполнения VIP-рейсов, так называемых «business jet» перевозок. В 2008 году компания приобрела пакет акций АО «Международный аэропорт «Ак Жол» (город Уральск, ЗКО), которым управляет по сегодняшний день», — говорится на официальном сайте компании авиаперевозчика.

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