Под Березовским загорелся автобус, развозивший по домам работников ТЭЦ

Накануне вечером на Березовском тракте загорелся пассажирский автобус «Ford Transit». Инцидент произошел у железнодорожного переезда, недалеко от ТЭЦ. Автобус развозил по домам работников предприятия. В момент возгорания внутри Форда находились три человека.

— На площади двух квадратных метров поврежден моторный отсек и салон микроавтобуса «Ford Transit». В тушении пожара была задействована 1 единица техники, 3 человека личного состава. Пожар потушен в течение трех минут, — сообщили в МЧС.

Как рассказал один из очевидцев, до приезда пожарных сбить пламя пытались неравнодушные автомобилисты, проезжавшие мимо.

— Сегодня получил бесценный урок в жизни. К моменту, когда я оказался на месте происшествия, автобус уже горел минут пять. Горела передняя часть кузова: первый ряд сидений и под капотом, — написал очевидец с ником Karly на автомобильном форуме. — Большая часть автомибилистов, не останавливаясь, проезжали мимо. Стандартные автомобильные огнетушители — ерунда. Они все пшикают от 2 до 7 секунд и не тушат. Пришлось кидать снег руками. Кто-то делал это с помощью лопаты.