Под Березовским загорелся автобус, развозивший по домам работников ТЭЦ
До приезда пожарных огонь тушили неравнодушные очевидцы.
До приезда пожарных огонь тушили неравнодушные очевидцы.
Накануне вечером на Березовском тракте загорелся пассажирский автобус «Ford Transit». Инцидент произошел у железнодорожного переезда, недалеко от ТЭЦ. Автобус развозил по домам работников предприятия. В момент возгорания внутри Форда находились три человека.
— На площади двух квадратных метров поврежден моторный отсек и салон микроавтобуса «Ford Transit». В тушении пожара была задействована 1 единица техники, 3 человека личного состава. Пожар потушен в течение трех минут, — сообщили в МЧС.
Как рассказал один из очевидцев, до приезда пожарных сбить пламя пытались неравнодушные автомобилисты, проезжавшие мимо.
— Сегодня получил бесценный урок в жизни. К моменту, когда я оказался на месте происшествия, автобус уже горел минут пять. Горела передняя часть кузова: первый ряд сидений и под капотом, — написал очевидец с ником Karly на автомобильном форуме. — Большая часть автомибилистов, не останавливаясь, проезжали мимо. Стандартные автомобильные огнетушители — ерунда. Они все пшикают от 2 до 7 секунд и не тушат. Пришлось кидать снег руками.
В МЧС сообщили, что в пожаре никто не пострадал.