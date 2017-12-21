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07:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Директор новосибирской фирмы получил срок за отмывание почти 50 млн рублей

Директор ООО «Аванта» заключил два госконтракта на ремонт объектов в аэропортах Благовещенска и Иркутска, а когда получил аванс в 50 млн рублей, то заключил договоры с фирмами-однодневками и легализовал средства, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Директор новосибирской фирмы получил срок за отмывание почти 50 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, гендиректор ООО «Аванта» заключил контракты с ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» на ремонт объектов в аэропортах Благовещенска и Иркутска. Общая сумма — 165 млн рублей. По контрактам был перечислен аванс почти в 50 млн рублей, его директор «Аванты» похитил вместе с неустановленными лицами. Для придания своим деяниям правомерного вида мужчина перечислил 28,8 млн рублей на расчетные счета фирм-однодневок. Деньги в дальнейшем обналичили.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) доходов, совершенное в крупном размере). Суд вынес приговор — 3 года колонии общего режима. Осужденного также обязали вернуть похищенные деньги.

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