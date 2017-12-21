Майор-контрактник угнал тепловоз из части на Урале

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего по контракту, который продал тепловоз, списанный в воинской части на металлолом, — майор осужден за растрату с использованием служебного положения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского гарнизонного военного суда.

Установлено, что мужчина служил в должности начальника склада и знал, что на территории части есть пригодный для эксплуатации маневровый тепловоз в хорошем техническом состоянии, однако формально — по документам — списанный по истечении нормативного срока эксплуатации, в бухгалтерии транспорт числился металлоломом. И майор не выдержал искушения.

«С целью незаконного обогащения он принял решение похитить имущество части. Созвонился со знакомым и предложил тому купить тепловоз за 100 тыс. рублей и 40 кубометров пиломатериала. Гражданин, не подозревавший о преступных намерениях товарища, согласился на покупку, условившись предварительно оценить техническое состояние тепловоза вместе со специалистами», — рассказали в суде.

Осмотр состоялся и убедил покупателя в коммерческой выгоде сделки. «Тогда майор дал указание подчиненным военнослужащим пропустить приобретателя на территорию склада части совместно с прибывшими с ним лицами и спецтехникой. Никто, кроме “продавца”, не знал, что сделка незаконна», — добавили в суде.

Тепловоз погрузили на тягач и вывезли. Деньги от покупателя майор получил, пиломатериал планировалось передать позднее.

Ущерб, причиненный министерству обороны РФ, оценен в 570 тыс. 267 рублей. Но поскольку в ходе следствия тепловоз был изъят и передан на ответхранение представителю части, гражданский иск к мужчине заявлен не был.

Подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Челябинский гарнизонный военный суд признал майора виновным по части 3 статьи 160 УК РФ (хищение вверенного чужого имущества в форме растраты в крупном размере с использованием своего служебного положения). Ему назначено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на три года.