Крымчанку приговорили к условному сроку за вывоз музейных ценностей
Крымчанку приговорили к трем годам лишения свободы условно за то, что та вывезла и Узбекистана музейные ценности, передает
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Крымчанку приговорили к трем годам лишения свободы условно за то, что та вывезла и Узбекистана музейные ценности, передает
«Приняв во внимание все доводы следствия, суд назначил крымчанке, вывезшей из Узбекистана музейные ценности, наказание в виде трех лет лишения свободы, которое применено условно», — отметили в сообщении.
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