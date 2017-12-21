Волонтеры выйдут на поиски пермяка, пропавшего два месяца назад
40-летнего Андрея Колесникова не видели с октября.
40-летнего Андрея Колесникова не видели с октября.
Житель Гайвы Андрей Колесников исчез 28 октября. Мужчина воевал в Чечне, был командиром. После того, как он вернулся из армии, у него начались проблемы со здоровьем: провалы в памяти, эпилептические припадки.
— В октябре Андрея после очередного припадка на улице забрала «скорая», — рассказала его мама Любовь Степановна. — Когда его выпустили из больницы, я была в Москве. Ключи от квартиры были у моей дочери, живущей неподалеку, но сын к ней не заходил, может быть забыл, и домой попасть не смог.
Последний раз Андрея Колесникова соседи видели в подъезде. А потом он ушел и больше не появлялся.
23 декабря в 11 утра волонтеры выйдут на поиски пропавшего мужчины. Они собираются у торгового центра «Кристалл» на Гайве. Если вы хотите помочь в поисках, то с собой нужно взять лыжные палки, термос с горячим чаем и бутерброды, а также тепло одеться. Телефон координатора 8−908 -26−25−948 (Елена).