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08:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Волонтеры выйдут на поиски пермяка, пропавшего два месяца назад

40-летнего Андрея Колесникова не видели с октября.

Источник: Комсомольская правда

Житель Гайвы Андрей Колесников исчез 28 октября. Мужчина воевал в Чечне, был командиром. После того, как он вернулся из армии, у него начались проблемы со здоровьем: провалы в памяти, эпилептические припадки.

— В октябре Андрея после очередного припадка на улице забрала «скорая», — рассказала его мама Любовь Степановна. — Когда его выпустили из больницы, я была в Москве. Ключи от квартиры были у моей дочери, живущей неподалеку, но сын к ней не заходил, может быть забыл, и домой попасть не смог.

Последний раз Андрея Колесникова соседи видели в подъезде. А потом он ушел и больше не появлялся.

23 декабря в 11 утра волонтеры выйдут на поиски пропавшего мужчины. Они собираются у торгового центра «Кристалл» на Гайве. Если вы хотите помочь в поисках, то с собой нужно взять лыжные палки, термос с горячим чаем и бутерброды, а также тепло одеться. Телефон координатора 8−908 -26−25−948 (Елена).

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