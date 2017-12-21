Волонтеры выйдут на поиски пермяка, пропавшего два месяца назад

Источник: Комсомольская правда

Житель Гайвы Андрей Колесников исчез 28 октября. Мужчина воевал в Чечне, был командиром. После того, как он вернулся из армии, у него начались проблемы со здоровьем: провалы в памяти, эпилептические припадки.

— В октябре Андрея после очередного припадка на улице забрала «скорая», — рассказала его мама Любовь Степановна. — Когда его выпустили из больницы, я была в Москве. Ключи от квартиры были у моей дочери, живущей неподалеку, но сын к ней не заходил, может быть забыл, и домой попасть не смог.

Последний раз Андрея Колесникова соседи видели в подъезде. А потом он ушел и больше не появлялся.