В омском парке бродячая собака укусила 7-летнюю девочку

В прокуратуру с жалобой на ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ обратилась жительница Октябрьского округа. Как оказалось, на ее 7-летнюю дочь на территории парка напала бродячая собака.

Как сообщили в областной прокуратуре, 13 июня девочка гуляла с бабушкой в парке, когда на нее бросился пес. Животное укусило ребенка за голову. Малышку увезли на «скорой» в больницу, ей зашили рану на лице.

— Согласно проведенной экспертизе она получила легкий вред здоровью. После операции на лице девочки остался шрам, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что администрация парка закрывала глаза на проблему с бродячими псами, заявки на их отлов в специализированное учреждение не направляла. Через сутки после происшествия вызвали специалистов по отлову животных, и тогда только поймали 7 собак.

По итогам проверки прокурор Октябрьского округа обратился в районный суд с исковым заявлением, потребовав с муниципального предприятия в пользу пострадавшего ребенка 300 тысяч рублей — компенсацию морального вреда.