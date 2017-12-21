Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Малахова до Волочковой: звезды на вручении музыкальной премии
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Жена Малахова три дня плакала после рождения сына
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Явлинский: Путин сказал, что пора заканчивать конфликт на Украине
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьмиПрофессиональные Деды Морозы обратились с письмом в редакцию. Они обеспокоены запретами на работу в детских садиках
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Страны Балтии неожиданно сменили отношение к «Северному потоку-2»
Декларация против Москвы в ПАСЕ провалилась — СМИ
Поклонники раскритиковали Кару Делевинь за неряшливый вид
Gucci представил новую коллекцию в картинах
Иностранцы «встали в очередь» за российскими кораблями – СМИ
Боевой опыт Сирии: В РФ создали гантрак «Самум»
Норвежское антидопинговое агентство объявило бойкот ОИ-2018
Россия отомстила финнам за гимн
Фоторепортажи
10В Вене прошли акции протеста
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
08:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В омском парке бродячая собака укусила 7-летнюю девочку

Прокуратура провела проверку по данному факту и потребовала в пользу пострадавшего ребенка 300 тысяч рублей.

В прокуратуру с жалобой на ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ обратилась жительница Октябрьского округа. Как оказалось, на ее 7-летнюю дочь на территории парка напала бродячая собака.

Как сообщили в областной прокуратуре, 13 июня девочка гуляла с бабушкой в парке, когда на нее бросился пес. Животное укусило ребенка за голову. Малышку увезли на «скорой» в больницу, ей зашили рану на лице.

— Согласно проведенной экспертизе она получила легкий вред здоровью. После операции на лице девочки остался шрам, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что администрация парка закрывала глаза на проблему с бродячими псами, заявки на их отлов в специализированное учреждение не направляла. Через сутки после происшествия вызвали специалистов по отлову животных, и тогда только поймали 7 собак.

По итогам проверки прокурор Октябрьского округа обратился в районный суд с исковым заявлением, потребовав с муниципального предприятия в пользу пострадавшего ребенка 300 тысяч рублей — компенсацию морального вреда.

Сейчас это заявление находится в суде на рассмотрении.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Украина вычеркнула из списка обмена пленными супругу охранника Березовского
"Ла-Ла-Ленд" и "Аритмия" - лучшие фильмы по версии "Кинопоиска"
Кадыров ответил на включение его в санкционный список США
Не в кассу: почему произошел сбой онлайн-касс по всей России
«Ъ»: ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки
Минск объяснил отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму
Какие долги по налогам простят россиянам
США одобрили первые поставки летального оружия Киеву
Путин увеличил продолжительность прогулок для заключенных
Спорт
«Я полностью чист! Это скандал!»: Пихлера не пускают в Пхенчхан Никто из тренеров и врачей, сопровождавших российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Больше, чем эротика: самые обсуждаемые сексуальные скандалы-2017 Этот год запомнится не только громкими расставаниями и любовными романами, но и лавиной звездных признаний о неприемлемом поведении со стороны главных лиц в киноиндустрии
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь