Ревнивый житель Прикамья истязал молодую жену
23-летнему мужчине вынесли приговор.
23-летнему мужчине вынесли приговор.
23-летний житель Чердынского района признан виновным в истязании жены.
Как сообщает
Полицейские выяснили, что с сентября по октябрь 2017 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал свою жену. Мужчина ревновал любимую.
После очередного избиения девушка написала заявление в полицию. Органы дознания возбудили уголовное дело.
Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно.