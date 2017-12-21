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08:15 (мск), источник: СуперОмск

В Омске из-за женщины с сигаретой вспыхнул двухэтажный барак

Жительница дома уснула с зажженной сигаретой и едва не погибла в едком дыму.

Пожар произошел в ночь на четверг, 21 декабря, в двухэтажном многоквартирном доме в Советском округе Омска. Жители горящего дома спешно покинули жилище, а вот хозяйка горящей квартиры оставалась дома.

Проникшие в задымленную квартиру спасатели нашли хозяйку на полу без сознания. Они вынесли женщину на улицу и принялись реанимировать, после чего та задышала. А вскоре на место происшествия прибыла скорая помощь.

«По картине пожара стало понятно, что причиной возгорания явился упавший на пол окурок сигареты. По предварительным данным, женщина закурила в постели и уснула», — сообщили в пресс-службе омского ГУ МЧС.

На место происшествия выезжали два пожарных расчета. Несмотря на то, что огонь быстро распространялся по деревянному дому, остальные квартиры не пострадали.

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