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08:15 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе на подпольном предприятии трудились нелегалы

В Уфе полицейские выявили подпольное предприятие, где трудились в подпольном цехе для производства стеклоомывающей жидкости. нелегальные мигранты.

Как сообщает МВД по Башкирии, при осмотре обнаружено и изъято более 4 тысяч пятилитровых канистр с жидкостью.

Также правоохранители нашли 4 пластиковые бочки объемом по 8 кубометров, в которых хранилось 15 тысяч литров жидкости с характерным запахом метанола. Имелась и конвейерная лента для розлива товара по баллонам. В общей сложности изъяли порядка 37 литров продукции.

В настоящее время проводится проверка изготовленной жидкости. Иностранные граждане депортированы.

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