В Уфе на подпольном предприятии трудились нелегалы

Как сообщает МВД по Башкирии, при осмотре обнаружено и изъято более 4 тысяч пятилитровых канистр с жидкостью.

Также правоохранители нашли 4 пластиковые бочки объемом по 8 кубометров, в которых хранилось 15 тысяч литров жидкости с характерным запахом метанола. Имелась и конвейерная лента для розлива товара по баллонам. В общей сложности изъяли порядка 37 литров продукции.