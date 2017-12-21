32-летний мужчина погиб в ночном пожаре в Башкирии
В Мишкинском районе горел жилой дом.
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В Мишкинском районе горел жилой дом.
В Башкирии в ночь с 20 на 21 декабря произошёл пожар с погибшим, сообщает
В 23:55 в дежурную сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Староатнагулово Мишкинского района. Огонь тушили силы МЧС: 7 человек на трёх машинах и местные пожарные. В ходе тушения обнаружен 32-летний погибший мужчина.
На месте работает дознаватель, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.