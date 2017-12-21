32-летний мужчина погиб в ночном пожаре в Башкирии

В Башкирии в ночь с 20 на 21 декабря произошёл пожар с погибшим, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

В 23:55 в дежурную сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Староатнагулово Мишкинского района. Огонь тушили силы МЧС: 7 человек на трёх машинах и местные пожарные. В ходе тушения обнаружен 32-летний погибший мужчина.