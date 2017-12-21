Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером»
Россияне подвели секс-итоги года
Ученые рассказали об опасности фруктового сока для детей
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Подросток из-за подзатыльника убил двух пенсионеров
Запретить Дедов Морозов: почему им не дают работать с детьмиПрофессиональные Деды Морозы обратились с письмом в редакцию. Они обеспокоены запретами на работу в детских садиках
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
СМИ: невеста поведала свою правду о женихах на «Давай поженился»
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
Поклонники раскритиковали Кару Делевинь за неряшливый вид
Gucci представил новую коллекцию в картинах
Иностранцы «встали в очередь» за российскими кораблями – СМИ
Боевой опыт Сирии: В РФ создали гантрак «Самум»
Норвежское антидопинговое агентство объявило бойкот ОИ-2018
Россия отомстила финнам за гимн
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
08:13 (мск), источник: АиФ Уфа

32-летний мужчина погиб в ночном пожаре в Башкирии

В Мишкинском районе горел жилой дом.

В Башкирии в ночь с 20 на 21 декабря произошёл пожар с погибшим, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

В 23:55 в дежурную сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Староатнагулово Мишкинского района. Огонь тушили силы МЧС: 7 человек на трёх машинах и местные пожарные. В ходе тушения обнаружен 32-летний погибший мужчина.

На месте работает дознаватель, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Перестать быть жертвой. 10 правил счастливого человека
Кадыров ответил на включение его в санкционный список США
Не в кассу: почему произошел сбой онлайн-касс по всей России
«Ъ»: ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки
Минск объяснил отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму
Какие долги по налогам простят россиянам
США одобрили первые поставки летального оружия Киеву
Путин увеличил продолжительность прогулок для заключенных
Спорт
«Я полностью чист! Это скандал!»: Пихлера не пускают в Пхенчхан Никто из тренеров и врачей, сопровождавших российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Леди
Больше, чем эротика: самые обсуждаемые сексуальные скандалы-2017 Этот год запомнится не только громкими расставаниями и любовными романами, но и лавиной звездных признаний о неприемлемом поведении со стороны главных лиц в киноиндустрии
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь