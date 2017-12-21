На Волге под Тольятти рыбак провалился в промоину, вмерз в лёд и погиб
Спасатели около часа взламывали лёд, чтобы извлечь тело погибшего от переохлаждения рыбака.
Спасатели около часа взламывали лёд, чтобы извлечь тело погибшего от переохлаждения рыбака.
В среду 20 декабря напротив поселка Луначарский Ставропольского района на реке Волге провалился в промоину 68-летний мужчина, сообщает
Возвращаясь с рыбалки, он сбился с дороги и вышел на тонкий лёд. Очевидцы произошедшего сообщили о случившемся на спасательную станцию ПСО Тольятти в 16:05.
К месту происшествия отправилась дежурная смена в составе трех спасателей. До пострадавшего спасатели добирались на аэроглиссере «Патруль».
От переохлаждения пенсионер погиб. Около 50 минут спасатели пытались вызволить вмерзшее в лёд тело рыбака, разбивая ломом и лопатой лёд, толщина которого местами достигала 20 сантиметров.
В 20:00 тело удалось извлечь из промоины и доставить на берег для передачи сотрудникам полиции.
Чтобы избежать трагедий, спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности на водоемах в зимний период.