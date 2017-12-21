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09:58 (мск), источник: АиФ Самара

На Волге под Тольятти рыбак провалился в промоину, вмерз в лёд и погиб

Спасатели около часа взламывали лёд, чтобы извлечь тело погибшего от переохлаждения рыбака.

В среду 20 декабря напротив поселка Луначарский Ставропольского района на реке Волге провалился в промоину 68-летний мужчина, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.

Возвращаясь с рыбалки, он сбился с дороги и вышел на тонкий лёд. Очевидцы произошедшего сообщили о случившемся на спасательную станцию ПСО Тольятти в 16:05.

К месту происшествия отправилась дежурная смена в составе трех спасателей. До пострадавшего спасатели добирались на аэроглиссере «Патруль».

От переохлаждения пенсионер погиб. Около 50 минут спасатели пытались вызволить вмерзшее в лёд тело рыбака, разбивая ломом и лопатой лёд, толщина которого местами достигала 20 сантиметров.

В 20:00 тело удалось извлечь из промоины и доставить на берег для передачи сотрудникам полиции.

Чтобы избежать трагедий, спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности на водоемах в зимний период.

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