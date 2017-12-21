В Красноярском районе самарец с подельниками ограбил своих знакомых

С заявлением в полицию обратился 38-летний житель с. Хилково, рассказавший, что примерно в 23:20 трое неизвестных проникли в его дом, нанесли ему телесные повреждения, а также похитили личное имущество.

Уже через 20 минут прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что трое злоумышленников, скрывших лицо масками, проникли в дом через окно, расположенное на террасе. Как установили стражи порядка, неизвестные избили хозяина дома и отобрали мобильный телефон. С 42-летней супруги потерпевшего преступники сорвали золотую цепочку, после чего скрылись.

В ходе опроса пострадавших сотрудники полиции выяснили, что по приметам один из нападавших похож на их знакомого, которого они опознали по куртке и манере речи. Супругам было известно только его имя и то, что он проживает в Самаре.

На раскрытие преступления у сотрудников полиции ушло четыре часа. В результате проведения оперативных мероприятий оперативники уголовного розыска установили адрес проживания молодого человека, однако в квартире его не оказалось. В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили еще один адрес, где и задержали всех троих предполагаемых злоумышленников. Ими оказались жители областного центра 1994, 1995 и 1986 годов рождения, все ранее судимые за кражу и грабежи.