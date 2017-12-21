Наркоферма найдена в Мошковском районе

Правоохранители на станции Новосибирск-Главный задержали двух жителей Мошковского района Новосибирской области 1984 и 1987 годов рождения, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Оперативники установили, что мужчины на протяжении нескольких месяцев изготавливали гашиш. При обыске в помещении, где подозреваемые осуществляли свою преступную деятельность, транспортные полицейские изъяли пять мешков высушенного канабиса. Общий вес изъятого наркотика составил более 13 килограммов.

Фото пресс-службы УТ МВД России по СФО.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.