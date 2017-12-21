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09:45 (мск), источник: VN.ru

Наркоферма найдена в Мошковском районе

Несколько месяцев жители Мошковского района Новосибирской области изготавливали на ферме гашиш. Всего им удалось изготовить 13 килограммов «продукции», которую изъяли транспортные полицейские.

Правоохранители на станции Новосибирск-Главный задержали двух жителей Мошковского района Новосибирской области 1984 и 1987 годов рождения, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Оперативники установили, что мужчины на протяжении нескольких месяцев изготавливали гашиш. При обыске в помещении, где подозреваемые осуществляли свою преступную деятельность, транспортные полицейские изъяли пять мешков высушенного канабиса. Общий вес изъятого наркотика составил более 13 килограммов.

Фото пресс-службы УТ МВД России по СФО.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Добавим, новосибирцам не дает покоя перспектива «легкого обогащения». Так, юный житель Улан-Удэ решил открыть «бизнес» по продаже наркотиков в столице Сибири и для этой цели заказал по почте из Читы оптовую партию наркотиков, для маскировки дополнив посылку посудомоечной машиной.

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