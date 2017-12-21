Наркоферма найдена в Мошковском районе
Несколько месяцев жители Мошковского района Новосибирской области изготавливали на ферме гашиш. Всего им удалось изготовить 13 килограммов «продукции», которую изъяли транспортные полицейские.
Несколько месяцев жители Мошковского района Новосибирской области изготавливали на ферме гашиш. Всего им удалось изготовить 13 килограммов «продукции», которую изъяли транспортные полицейские.
Правоохранители на станции
Оперативники установили, что мужчины на протяжении нескольких месяцев изготавливали гашиш. При обыске в помещении, где подозреваемые осуществляли свою преступную деятельность, транспортные полицейские изъяли пять мешков высушенного канабиса. Общий вес изъятого наркотика составил более 13 килограммов.
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В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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