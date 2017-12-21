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09:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Кыштымская автоледи «подрезала» машину автошколы с курсантом за рулем

В дорожной аварии серьезно никто не пострадал, только автомобили.

Автомобилистка из Кыштыма за рулем отечественной легковушки совершила аварию на улице Либкнехта. В районе пересечения с другой улицей женщина придавила педаль акселератора, чтобы обогнать впереди едущую машину. Маневр автоледи завершила не полностью, но попыталась вернуться в свой ряд. В результате совершила столкновение с авто, на котором была буква «У».

— У одного, и второго автомобиля повреждены бамперы, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Кыштыма. — В салоне авто нарушительницы находилась ее девятилетняя дочь. Никто из пассажиров и водителей в ДТП не пострадал.

Возможно, трагедии удалось избежать из-за того, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Автомобилем курсовой точки управлял будущий автомобилист.

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