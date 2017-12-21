Кыштымская автоледи «подрезала» машину автошколы с курсантом за рулем
В дорожной аварии серьезно никто не пострадал, только автомобили.
В дорожной аварии серьезно никто не пострадал, только автомобили.
Автомобилистка из Кыштыма за рулем отечественной легковушки совершила аварию на улице Либкнехта. В районе пересечения с другой улицей женщина придавила педаль акселератора, чтобы обогнать впереди едущую машину. Маневр автоледи завершила не полностью, но попыталась вернуться в свой ряд. В результате совершила столкновение с авто, на котором была буква «У».
— У одного, и второго автомобиля повреждены бамперы, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Кыштыма. — В салоне авто нарушительницы находилась ее девятилетняя дочь. Никто из пассажиров и водителей в ДТП не пострадал.
Возможно, трагедии удалось избежать