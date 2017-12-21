Травмированную в Александровске школьницу привезли на реанимобиле в Пермь

Ночью 21 декабря из Александровска в Пермь на машине реанимации перевезли семиклассницу, получившую тяжелые ранения в школе.

«Сейчас ребёнок находится в краевой детской больнице, этой ночью она была транспортирована в Пермь реанимобилем, — рассказали корреспонденту “АиФ-Прикамье” в пресс-службе пермского краевого Минздрава. — Состояние пациентки стабильное».

Напомним, накануне днём в средней школе Александровска произошло ЧП. Выбегая из столовой, семиклассница ударилась о стеклянную дверь. Осколки стекла посыпались на девочку и нанесли ей тяжелые раны.