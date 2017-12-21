Хозяйка свадебного салона осуждена на 9,5 лет тюрьмы за сбыт 15 кг героина в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Владелица свадебного салона осуждена на 9,5 лет лишения свободы за сбыт 15 кг героина в Иркутске. Соответствующий вердикт вынес суд. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Свердловского районного суда.

«Судом женщина признана виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9, 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Напомним, что подозреваемая купила у малознакомого мужчины 15 кг героина за 5 млн рублей для последующей перепродажи. Наркотики она хранила в сейфе своего дома.