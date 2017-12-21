Два автобуса столкнулись на остановке в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря, ИА УралПолит.Ru. Два автобуса столкнулись в Екатеринбурге. Есть пострадавшая.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря, ИА УралПолит.Ru. Два автобуса столкнулись в Екатеринбурге. Есть пострадавшая.
ДТП случилось в среду днем на улице Щорса.
Водитель автобуса «Богдан» 1967 года рождения неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением, вследствие чего врезался в стоящий автобус «ПАЗ 320402−05» на остановке общественного транспорта «Серова», сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.
В результате ДТП пострадала пассажирка 1998 года рождения, ехавшая в «Богдане». Она сломала нос.