В Прикамье возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего ухода за пенсионерами в приюте «Рассвет»

Сюжет о приюте «Рассвет» в прикамской деревне Афонино вышел на «Первом канале» в программе «Мужское/Женское». На передачу пришла хозяйка этого приюта, пенсионерка Валентина Овчинникова. Женщина заявила, что постояльцев кормят, моют, меняют им постельное белье, а пенсии, которые по доверенности она получает за своих жильцов, едва хватает на то, чтобы свести концы с концами.



Однако на передаче показали съемки органов соцзащиты, которые забрали в больницы и дома престарелых часть постояльцев. На кадрах видно, что у пожилых людей и инвалидов синяки, пролежни и истощение.



СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг пожилым людям и инвалидам. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям организатора приюта, должностным лицам территориальных органов Министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу.