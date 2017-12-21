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10:05 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего ухода за пенсионерами в приюте «Рассвет»

В деревне Афонино 14 лет назад местная жительница организовала приют, в котором жили пожилые люди и инвалиды. Осенью 2017 года органы соцзащиты обнаружили, что некоторые пенсионеры истощены, имеют синяки, пролежни и вшей. В итоге, часть постояльцев забрали.

Сюжет о приюте «Рассвет» в прикамской деревне Афонино вышел на «Первом канале» в программе «Мужское/Женское». На передачу пришла хозяйка этого приюта, пенсионерка Валентина Овчинникова. Женщина заявила, что постояльцев кормят, моют, меняют им постельное белье, а пенсии, которые по доверенности она получает за своих жильцов, едва хватает на то, чтобы свести концы с концами.

Однако на передаче показали съемки органов соцзащиты, которые забрали в больницы и дома престарелых часть постояльцев. На кадрах видно, что у пожилых людей и инвалидов синяки, пролежни и истощение.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг пожилым людям и инвалидам. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям организатора приюта, должностным лицам территориальных органов Министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу.

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