В Мельбурне автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Автомобиль наехал на пешеходов в центре австралийского города Мельбурн, есть пострадавшие, водитель задержан, сообщили в полиции штата Виктория.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Автомобиль наехал на пешеходов в центре австралийского города Мельбурн, есть пострадавшие, водитель задержан, сообщили в полиции штата Виктория.
«В настоящий момент полиция находится на месте происшествия на улице Флиндерс… где автомобиль наехал на нескольких пешеходов. Полиция задержала водителя. На данный момент точное число пострадавших неизвестно», — говорится на странице полиции в Twitter.
Сообщается, что полиция опрашивает свидетелей происшествия и советует избегать район инцидента.