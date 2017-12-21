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09:49 (мск), источник: РИА Новости

В Мельбурне автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Автомобиль наехал на пешеходов в центре австралийского города Мельбурн, есть пострадавшие, водитель задержан, сообщили в полиции штата Виктория.

«В настоящий момент полиция находится на месте происшествия на улице Флиндерс… где автомобиль наехал на нескольких пешеходов. Полиция задержала водителя. На данный момент точное число пострадавших неизвестно», — говорится на странице полиции в Twitter.

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Сообщается, что полиция опрашивает свидетелей происшествия и советует избегать район инцидента.

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