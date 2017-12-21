Краевой суд смягчил приговор хабаровским живодеркам
Выяснилось, что срок давности по некоторым эпизодам преступлений уже истек.
Выяснилось, что срок давности по некоторым эпизодам преступлений уже истек.
Хабаровский краевой суд немного смягчил приговор Алине Орловой и Алене Нечаевой (Савченко) — фигуранткам дела о жестоком обращении с животными и разбое. Обе все равно поедут в колонию, но уже на меньший срок, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
Приговор подельнику Алены Виктору Смышляеву суд оставил без изменения.
Напомним, что жительниц Хабаровска Алену Савченко и Алину Орлову обвиняли в жестоком обращении с животными и в разбое. Помимо этого, Алену судили за унижение человеческого достоинства и оскорбление чувств верующих. 25 августа Индустриальный районный суд вынес им обвинительный приговор. Савченко получила четыре года и три месяца, а Орлова — три года и 10 дней в колонии общего режима. За издевательства над животными им назначили принудительные работы. Виктора Смышляева за унижение человеческого достоинства приговорили к трем годам лишения свободы.
В сентябре все три фигуранта подали апелляции. Пока они ждали решения краевого суда, одна из живодерок успела выйти замуж и сменить фамилию.