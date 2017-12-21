Краевой суд смягчил приговор хабаровским живодеркам

Источник: Губерния онлайн

Хабаровский краевой суд немного смягчил приговор Алине Орловой и Алене Нечаевой (Савченко) — фигуранткам дела о жестоком обращении с животными и разбое. Обе все равно поедут в колонию, но уже на меньший срок, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

Для Алены Нечаевой срок заключения сокращен на три месяца, для Алины Орловой — на 10 дней. Приговор изменили из-за того, что по некоторым эпизодам преступлений, совершенных девушками, истек срок давности.

Приговор подельнику Алены Виктору Смышляеву суд оставил без изменения.

Напомним, что жительниц Хабаровска Алену Савченко и Алину Орлову обвиняли в жестоком обращении с животными и в разбое. Помимо этого, Алену судили за унижение человеческого достоинства и оскорбление чувств верующих. 25 августа Индустриальный районный суд вынес им обвинительный приговор. Савченко получила четыре года и три месяца, а Орлова — три года и 10 дней в колонии общего режима. За издевательства над животными им назначили принудительные работы. Виктора Смышляева за унижение человеческого достоинства приговорили к трем годам лишения свободы.