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10:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Водитель большегруза погиб при опрокидывании фуры в Приморье

По предварительным данным, мужчина уснул за рулем.

Владивосток, 21 декабря, PrimaMedia.

Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в районе 141 км автодороги «Раздольное — Хасан». Водитель большегруза не справился с управлением, перевернулась на бок с дальнейшим наездом на леерное ограждение. В результате автоаварии произошла серьезная деформация кабины МАЗа. Водитель скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

На момент происшествия стаж вождения погибшего составил 36 лет. Транспортное средство принадлежит компании из города Хабаровска. При проверке документации сотрудниками полиции установлено, что в путевом листе отсутствовали отметки медицинского работника и механика, допустивших водителя и транспортное средство к перевозке груза.

На месте дорожно-транспортного происшествия внешних факторов, которые могли спровоцировать потерю управления, не выявлено: автоавария произошла в светлое время суток, на сухом асфальтовом покрытии. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства автоаварии. Назначено проведение ряда экспертиз.

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