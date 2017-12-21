Из-за столкновения 7 машин на Мичурина образовалась пробка

На улице Мичурина в Красноярске днем 21 декабря произошло массовое ДТП с участием КамАЗа, иномарок и ВАЗов. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, авария случилась в 11:40.

Её участниками стали большегруз, Nissan, Toyota, Kia, Ford и два ВАЗа. Пострадавших в аварии нет. Причина случившегося пока неизвестна. Но очевидцы уверяют, что аварию спровоцировал КамАЗа — у него якобы отказали тормоза.

К двум часам дня движение на месте ДТП все еще затруднено, там продолжают работать полицейские.