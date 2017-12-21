Из-за столкновения 7 машин на Мичурина образовалась пробка
ДТП произошло в полдень, но его участники все еще не освободили проезжую часть.
ДТП произошло в полдень, но его участники все еще не освободили проезжую часть.
На улице Мичурина в Красноярске днем 21 декабря произошло массовое ДТП с участием КамАЗа, иномарок и ВАЗов. Как подтвердили Newslab.ru в
Её участниками стали большегруз, Nissan, Toyota, Kia, Ford и два ВАЗа. Пострадавших в аварии нет. Причина случившегося пока неизвестна. Но очевидцы уверяют, что аварию спровоцировал КамАЗа — у него якобы отказали тормоза.
К двум часам дня движение на месте ДТП все еще затруднено, там продолжают работать полицейские.