Таксисту грозит до 2 лет лишения свободы за перевозку людей через тонкий лед в Приангарье

Таксисту без прав грозит до 2 лет лишения свободы за перевозку людей по несанкционированной ледовой переправе на реке Бирюса Тайшетского района Иркутской области. Следователи возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.