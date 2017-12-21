Таксисту грозит до 2 лет лишения свободы за перевозку людей через тонкий лед в Приангарье
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Таксисту без прав грозит до 2 лет лишения свободы за перевозку людей по несанкционированной ледовой переправе на реке Бирюса Тайшетского района Иркутской области. Следователи возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Таксист перевозил пассажиров на участке между поселком Новобирюсинский и деревней Шелаево.
Напомним, что госинспекторы по маломерным судам и транспортные полицейские задержали таксиста, который перевозил пассажиров по неокрепшему тонкому льду на реке Бирюса в Иркутской области 24 ноября.