В Уфе мужчина зарезал возлюбленную за отказ от брака и пытался убить себя
Накануне на улице Победы в Уфе произошло убийство. Видео прислал ProUfu.ru очевидец произошедшего.
Накануне на улице Победы в Уфе произошло убийство. Видео прислал ProUfu.ru очевидец произошедшего.
По словам свидетеля, молодой человек, выходец из Узбекистана, пришел в продуктовый магазин на улице Победы и набросился на женщину. Он несколько раз ударил ее ножом, после чего попытался свести счеты с жизнью.
На кадрах видео: нападавший, который лежит в луже крови на полу. К месту происшествия уже подъехала полиция, женщине, на которую он напал с ножом, пытаются оказать первую помощь.
Как выяснилось, мужчина, выходец из Узбекистана. Он предложил местной жительнице руку и сердце, но та отказала ему. Тогда он пришел к ней на работу с ножом и зарезал, после чего попытался совершить самоубийство.
В результате полученных ран женщина скончалась. Нападавший мужчина выжил.