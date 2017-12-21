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10:13 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе мужчина зарезал возлюбленную за отказ от брака и пытался убить себя

Накануне на улице Победы в Уфе произошло убийство. Видео прислал ProUfu.ru очевидец произошедшего.

По словам свидетеля, молодой человек, выходец из Узбекистана, пришел в продуктовый магазин на улице Победы и набросился на женщину. Он несколько раз ударил ее ножом, после чего попытался свести счеты с жизнью.

На кадрах видео: нападавший, который лежит в луже крови на полу. К месту происшествия уже подъехала полиция, женщине, на которую он напал с ножом, пытаются оказать первую помощь.

Как выяснилось, мужчина, выходец из Узбекистана. Он предложил местной жительнице руку и сердце, но та отказала ему. Тогда он пришел к ней на работу с ножом и зарезал, после чего попытался совершить самоубийство.

В результате полученных ран женщина скончалась. Нападавший мужчина выжил.

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