В Уфе мужчина зарезал возлюбленную за отказ от брака и пытался убить себя

По словам свидетеля, молодой человек, выходец из Узбекистана, пришел в продуктовый магазин на улице Победы и набросился на женщину. Он несколько раз ударил ее ножом, после чего попытался свести счеты с жизнью.

На кадрах видео: нападавший, который лежит в луже крови на полу. К месту происшествия уже подъехала полиция, женщине, на которую он напал с ножом, пытаются оказать первую помощь.

Как выяснилось, мужчина, выходец из Узбекистана. Он предложил местной жительнице руку и сердце, но та отказала ему. Тогда он пришел к ней на работу с ножом и зарезал, после чего попытался совершить самоубийство.