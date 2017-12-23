В Новосибирске с рейса сняли нетрезвую женщину

Источник: РИА Новости

По ее словам, поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что к борту воздушного судна сообщением «Екатеринбург-Новосибирск-Хабаровск» требуются сотрудники полиции по причине неадекватного поведения одной из пассажирок.

«Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не реагировала на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, вступила в конфликт с бортпроводниками, размахивала руками и громко выражалась нецензурной бранью», — сказала Волк.

Подобное поведение представляло опасность для остальных пассажиров и ставило под угрозу продолжение полета, отметила Волк. Для обеспечения безопасности представители авиакомпании были вынуждены отказать нарушительнице в перелете. Сотрудники полиции доставили женщину в дежурную часть в аэропорту Толмачёво и составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».