Под Новосибирском поймали 15-летнего лжетеррориста

В Новосибирской области задержан лжетеррорист. Им оказался подросток, который попытался обмануть сотрудников полиции.

— 22 декабря в 12.45 на телефон дежурной части отдела МВД России по Черепановскому району позвонил неизвестный, который сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в одном из зданий в городе Черепаново, — сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Здание проверили и взрывчатку там не нашли. Но удалось отыскать молодого человека, который звонил в дежурную часть.

— 15-летний молодой человек был задержан и доставлен в полицию. Предварительно установлено, что задержанный совершил звонок из хулиганских побуждений, — говорят в МВД.