Под Новосибирском поймали 15-летнего лжетеррориста
Подросток позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной в здании бомбе.
Подросток позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной в здании бомбе.
В Новосибирской области задержан лжетеррорист. Им оказался подросток, который попытался обмануть сотрудников полиции.
— 22 декабря в 12.45 на телефон дежурной части отдела МВД России по Черепановскому району позвонил неизвестный, который сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в одном из зданий в городе Черепаново, — сообщает
Здание проверили и взрывчатку там не нашли. Но удалось отыскать молодого человека, который звонил в дежурную часть.
— 15-летний молодой человек был задержан и доставлен в полицию. Предварительно установлено, что задержанный совершил звонок из хулиганских побуждений, — говорят в МВД.
В полиции возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подростка не стали арестовывать, но взяли с него обязательство об явке.