Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Сексологи просят не делать из секса новогодний подарок
Генерал из спецгруппы ФСБ получил срок сразу после Дня чекиста
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Как восприняли украинскую конференцию Собчак
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Охота на «Огайо»: Авиация ВМФ России выслеживает подлодки США
Бесконечные ноги: СМИ о смелом фото Бондарчук
25-летняя внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Поклонники раскритиковали нелепый наряд Кристины Асмус
Эксперт о Порошенко: он задумал кровавую провокацию против России
МИД Польши: Украина не понимает, чем все кончится
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
15:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Новосибирском поймали 15-летнего лжетеррориста

Подросток позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной в здании бомбе.

В Новосибирской области задержан лжетеррорист. Им оказался подросток, который попытался обмануть сотрудников полиции.

— 22 декабря в 12.45 на телефон дежурной части отдела МВД России по Черепановскому району позвонил неизвестный, который сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в одном из зданий в городе Черепаново, — сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Здание проверили и взрывчатку там не нашли. Но удалось отыскать молодого человека, который звонил в дежурную часть.

— 15-летний молодой человек был задержан и доставлен в полицию. Предварительно установлено, что задержанный совершил звонок из хулиганских побуждений, — говорят в МВД.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подростка не стали арестовывать, но взяли с него обязательство об явке.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Матч Реал Мадрид - Барселона: каталонцы разгромили 3:0 "королевский клуб"
В омской 10-этажке произошел взрыв, обрушилась часть стены
МИД РФ прокомментировал решение США поставлять оружие Киеву
Путин призвал честно обозначить нерешенные проблемы
КПРФ выдвинула кандидатом в президенты Павла Грудинина
Собчак представила предвыборную программу
«Барселона» разгромила «Реал» в класико
Путин: Молодежь в России должна иметь равные возможности
Страницы Кадырова в Instagram и Facebook оказались заблокированы
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Куда уйдут Мутко? В понедельник исполком РФС может принять отставку своего президента Виталия Мутко
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь