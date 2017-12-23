В Татарстане столкнулись «четырнадцатая» и «Порш Каен»

Страшная авария произошла 22 декабря, в пятницу, в 22.30 на Сармановском тракте в Набережных Челнах. Со слов одного из очевидцев, «четырнадцатая» на большой скорости скрывалась от преследовавшей ее машины сотрудников полиции. На перекресток она выехала на «красный» сигнал светофора, и столкнулась с иномаркой «Порш Каен». После удара отечественную легковушку отбросило на столб и она превратилась в груду искореженного железа.