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14:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане столкнулись «четырнадцатая» и «Порш Каен»

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки был пьян.

Страшная авария произошла 22 декабря, в пятницу, в 22.30 на Сармановском тракте в Набережных Челнах. Со слов одного из очевидцев, «четырнадцатая» на большой скорости скрывалась от преследовавшей ее машины сотрудников полиции. На перекресток она выехала на «красный» сигнал светофора, и столкнулась с иномаркой «Порш Каен». После удара отечественную легковушку отбросило на столб и она превратилась в груду искореженного железа.

Сотрудники полиции попытались догнать двух молодых людей, сбежавших с места аварии. Одного из тех, кто находился в салоне «четырнадцатой», вытащили полицейские. Мужчина доставлен в больницу.

По мнению свидетелей происшествия, в салоне ВАЗ-2114 находилась нетрезвая компания, которая и пыталась скрыться от патрульного полицейского экипажа из-за пьяного водителя своей машины.

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