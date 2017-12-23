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13:32 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале водитель сбил за раз трех пешеходов

Один из них погиб, двое доставлены в больницы.

Источник: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской обл

В селе Петрокаменское Горноуральского городского округа 17-летний водитель «шестерки» устроил настоящее ночное GTA (серия компьютерных игр — Ред.). Сначала он сел за руль без прав. А позднее умудрился сбить сразу трех пешеходов, которые шли по обочине.

— 45-летняя женщина скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи, — рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. — 35-летняя женщина с диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом левой голени, перелом правого бедра — госпитализирована в ЦГБ № 3; 42-летний мужчина с диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом левой голени — госпитализирован в ЦГБ № 3.

Полицейские установили, что водитель был трезвым. Пешеходы шли по неосвещенному участку трассы без светоотражательных предметов. Водитель их не увидел.

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