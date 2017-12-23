В центре Петербурга таксист врезался в снегоуборочную машину
Водитель и пассажир попали в больницу.
Водитель и пассажир попали в больницу.
Авария произошла около 00:20 ночи в субботу, 23 декабря, в Центральном районе Петербурга на набережной Лебяжьей канавки. 37-летний водитель иномарки «Ниссан Альмера» выехал на встречную полосу и на полном ходу врезался в снегоуборочную технику.
— В ДТП пострадали два человека, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. — Основной удар пришелся на правую часть иномарки, пострадал 35-летний пассажир, его в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в больницу. Водитель также получил ранения, его, с травмами средней степени тяжести, увезли на «скорой».
Как сообщают очевидцы, в ДТП попала машина «Яндекс.такси».
Стоит заметить, что на выходные синоптики предвещают неблагоприятную погоду. Так в субботу ожидается сильный снег и метель, а также ветер, порывы которого могут достигать до 15−18 метров в секунду. На дорогах обещают гололедицу.