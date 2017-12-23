Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Полупрозрачный наряд невесты принца Гарри возмутил британцев
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
В «Газпроме» ответили на заявления «Нафтогаза» о победе в суде
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Охота на «Огайо»: Авиация ВМФ России выслеживает подлодки США
Бесконечные ноги: СМИ о смелом фото Бондарчук
25-летняя внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Поклонники раскритиковали нелепый наряд Кристины Асмус
Эксперт о Порошенко: он задумал кровавую провокацию против России
МИД Польши: Украина не понимает, чем все кончится
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
10В Вене прошли акции протеста
16:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Петербурга таксист врезался в снегоуборочную машину

Водитель и пассажир попали в больницу.

Источник: AP 2017

Авария произошла около 00:20 ночи в субботу, 23 декабря, в Центральном районе Петербурга на набережной Лебяжьей канавки. 37-летний водитель иномарки «Ниссан Альмера» выехал на встречную полосу и на полном ходу врезался в снегоуборочную технику.

— В ДТП пострадали два человека, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. — Основной удар пришелся на правую часть иномарки, пострадал 35-летний пассажир, его в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в больницу. Водитель также получил ранения, его, с травмами средней степени тяжести, увезли на «скорой».

Как сообщают очевидцы, в ДТП попала машина «Яндекс.такси».

Стоит заметить, что на выходные синоптики предвещают неблагоприятную погоду. Так в субботу ожидается сильный снег и метель, а также ветер, порывы которого могут достигать до 15−18 метров в секунду. На дорогах обещают гололедицу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Матч Реал Мадрид - Барселона: каталонцы разгромили 3:0 "королевский клуб"
В омской 10-этажке произошел взрыв, обрушилась часть стены
МИД РФ прокомментировал решение США поставлять оружие Киеву
Путин призвал честно обозначить нерешенные проблемы
КПРФ выдвинула кандидатом в президенты Павла Грудинина
Собчак представила предвыборную программу
«Барселона» разгромила «Реал» в класико
Путин: Молодежь в России должна иметь равные возможности
Страницы Кадырова в Instagram и Facebook оказались заблокированы
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Куда уйдут Мутко? В понедельник исполком РФС может принять отставку своего президента Виталия Мутко
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь