На трассе в Прикамье разбился водитель Renault
Смертельная авария произошла в Чернушке.
Смертельная авария произошла в Чернушке.
Серьезная авария произошла на трассе «Чернушка-Тюш» около 11 утра в пятницу, 22 декабря. На двадцать третьем километре дороги 57-летний водитель иномарки Renault Logan не справился с управлением. Машину занесло и она опрокинулась.
В результате ДТП мужчина получил смертельные травмы, — сообщили в краевом управлении МВД. — По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.